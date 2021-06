Em 5 meses, mortes por covid em idosos com mais de 70 anos diminuíram 37% em Cotia

Vacina

Levantamento feito pelo Cotia e Cia, junto aos boletins epidemiológicos do município, também aponta que, assim que as vacinas começaram a ser aplicadas em pessoas com essa faixa etária, o número de mortes diminuiu ainda mais



Foto: Prefeitura de Cotia





Nos cinco primeiros meses de 2021, as mortes pela Covid-19, em idosos com mais de 70 anos, diminuíram 37%, em Cotia.





Em maio, 16% das pessoas que morreram em decorrência da doença tinham mais de 70 anos, enquanto que, em janeiro, 53% dos óbitos registrados pela Secretaria Municipal de Saúde foram de pessoas acima desta faixa etária.





MORTES DIMIUÍRAM MAIS APÓS VACINAÇÃO





Levantamento feito pelo Cotia e Cia, junto aos boletins epidemiológicos do município, também aponta que, assim que começaram a ser aplicadas as vacinas em pessoas com mais de 69 anos, o número de mortes desta faixa etária diminuiu ainda mais.





O município de Cotia começou a vacinar esse público no final de março, quando a cidade registrava 31% dos óbitos em pessoas com mais de 70 anos. Um mês depois, esse número caiu para 21% e, em maio, diminuiu para 16% das mortes.





Até este domingo (20), dos 30 óbitos contabilizados pela secretaria no mês de junho, quatro foram desta faixa etária, o que corresponde a 13% das mortes.