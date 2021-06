Cufa Cotia entrega cestas básicas para mais de 650 famílias necessitadas do município

Destaque

Foram 20 toneladas de alimentos, além de kits de higiene, entregues para moradores de baixa renda; ação aconteceu na manhã deste domingo (20) no Ginásio Municipal de Esportes



Foto: Reprodução / Cufa Cotia









A Central Única das Favelas (Cufa) de Cotia realizou neste domingo (20) a entrega de cestas básicas para mais de 650 famílias necessitadas do município. Ao todo, foram doadas cerca de 20 toneladas de alimentos. As pessoas que receberam as doações foram previamente cadastradas pela organização.





A ação, que foi uma parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Juventude e com o Instituto Miguel Arcanjo Br, ocorreu no Ginásio Municipal de Esportes de Cotia. Além dos alimentos, também foram entregues kits de higiene, como máscaras e álcool gel.





Com o cadastro das famílias realizado pelas lideranças da ONG, a distribuição dos itens aconteceu respeitando as normas de segurança e distanciamento social, com totens de álcool em gel e controle de entrada de pessoas.





Moradores foram cadastrados antecipadamente. Foto: Reprodução / Cufa Cotia









Com a grande procura, a Cufa disse que os cadastros foram encerrados rapidamente, “dando espaço à luta para auxílio às pessoas em situação de vulnerabilidade”.





“A ação aconteceu para minimizar os efeitos da pandemia. Ao longo deste período, oito em cada dez famílias moradoras de favelas não teriam alimentos se não tivessem recebido doações. Apenas na unidade de Cotia, mais de 1.600 famílias são atendidas mensalmente por meio de ações de atendimento”, explica a organização.





As doações dos alimentos foram feitas pela Igreja dos Santos dos Últimos Dias, pelo Instituto Horas da Vida, Instituto Miguel Arcanjo Br, Lab. Novo Nordisk e também por munícipes.