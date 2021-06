Cotia vacinou 23,9% da população e ocupa 525º lugar no ranking de imunização contra Covid

Vacina

Município aplicou 76,2% das doses recebidas, segundo dados do Vacinômetro







Com 60.618 doses aplicadas até a tarde desta terça-feira (15), a cidade de Cotia vacinou 23,9% da população, segundo dados do Vacinômetro, do governo paulista. A quantidade de aplicação é referente a primeira dose do imunizante.





Com esse percentual, o município ocupa o 525º lugar no ranking de imunização contra a Covid-19 entre as 645 cidades do Estado de São Paulo.





Ainda de acordo com o Vacinômetro, Cotia aplicou no total 82.952 doses, contando a primeira e a segunda. A cidade recebeu do governo de São Paulo 108.740 doses. Desta forma, aplicou até o momento 76,2% das vacinas que já estão no município.





SEGUNDA DOSE





A Secretaria de Saúde de Cotia informou nesta terça-feira (15) que todas as pessoas que receberam a primeira dose da Coronavac e estão atrasadas com a 2ª, devem comparecer ao polo de vacinação de Cotia (em frente à Prefeitura) ou na Granja Viana, toda quarta-feira, das 13h às 14h. Basta levar documento oficial com foto e CPF e o cartão de vacina que comprova que recebeu a 1ª dose em Cotia.





A última atualização da Vigilância Epidemiológica (VE) de Cotia mostra que 1.363 pessoas que deveriam ter tomado a 2ª dose da vacina contra a Covid-19, não compareceram ao polo para finalizar o esquema vacinal.





A atualização da VE mostra que, das 1.363 pessoas que estão com a 2ª dose da vacina atrasada, 214 são pessoas que receberam a vacina da Astrazeneca. Neste caso, estas pessoas devem comparecer ao mesmo polo em que receberam a 1ª dose, em qualquer dia que o local estiver com atendimento.





A Secretaria de Saúde salientou que é fundamental que as pessoas tomem as duas doses do imunizante, conforme orientação dos fabricantes das vacinas. Pois os estudos apontaram que a pessoa só tem uma taxa de anticorpos necessária para a sua proteção depois de alguns dias da aplicação da segunda dose.