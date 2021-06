Cotia aplicou 1.561 doses da vacina da Janssen

Vacina

Os números são do portal Vacinômetro, do governo paulista



O município de Cotia aplicou, desde o final de semana até esta terça-feira (29), 1.561 doses da vacina da Janssen, contra a Covid-19. Não foi informada a quantidade de doses deste imunizante que a cidade recebeu.





Ao todo, foram enviadas para o município 185.817 doses, somando todos os imunizantes. Porém, segundo o vacinômetro, portal do governo paulista, deste total, foram aplicadas 104.217 doses, ou seja, 84% das vacinas distribuídas pelo governo.





Com esse número de vacinas aplicadas, a cidade encontra-se na 586ª posição do ranking de imunização entre as 645 cidades do estado. Segundo o Vacinômetro, 31,52% da população cotiana foi vacinada contra o coronavírus.





Sobre a vacina da Janssen





A vacina da Janssen, do grupo Johnson & Johnson, é aplicada em dose única. Ela pode ser armazenada por pelo menos 3 meses, em temperaturas de 2°C a 8°C, equivalente a geladeiras normais.





A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso emergencial do imunizante da Janssen no Brasil em 31 de março de 2021.