Associação Rejuvenescer de Cotia: Edital de Convocação

A PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REJUVENESCER DE COTIA, CNPJ nº 02.060.904/0001-38, de acordo com seu Estatuto Social, CONVOCA todos os associados que estejam em pleno gozo de seus direitos e deveres estatutários para participarem de Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 16 de julho de 2021, às 14 horas, em sua sede à Av. Antonio Mathias de Camargo, 370 Jardim Leonor, Cotia, SP.1.- eleição da Diretoria composta de : a) Presidente; b) vice-Presidente; c) Secretário; 1º e 2º Tesoureiro, e Diretor de Projetos.2.- eleição do Conselho Fiscal composto de três titulares e três suplentes.3. eleição de 2 membros para compor o Conselho Deliberativo.3.- Outros assuntos de interesse da Associação Rejuvenescer de Cotia.As “chapas completas para Diretoria, Conselho Fiscal e Deliberativo” deverão conter o nome, RG, CPF e endereço de todos os associados/candidatos.Só poderão compor a “chapa completa para Diretoria, Conselho Fiscal e Deliberativo” associados que não tenham ocupado o mesmo cargo por 2 mandatos.Os interessados deverão apresentar “chapa completa para Diretoria, Conselho Fiscal e Deliberativo” para todos os cargos, até 10:00h de 16 de julho de 2021, através do WhatsApp da Associação Rejuvenescer – Recados.A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação com a maioria dos membros inscritos até a data da mesma, e em segunda convocação, uma hora após, com qualquer número de membros.E para que ninguém possa alegar ignorância ou desconhecimento no futuro, é dada ampla publicidade ao presente Edital, inclusive com afixação na sede da Associação Rejuvenescer de Cotia, publicação no WhatsApp e Facebook da Associação, e publicação no jornal Cotia e Cia.Cotia,28 de junho de 2021APARECIDA MARIA BONINI