Ângela Maluf assume a Secretaria de Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher

Política

Anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo prefeito de Cotia, Rogério Franco; pasta, que antes era apenas Secretaria da Mulher, foi ampliada nesta gestão



A vice-prefeita Ângela Maluf. Foto: Arquivos pessoais





A vice-prefeita de Cotia, Ângela Maluf, assume nesta semana a Secretaria de Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (31) pelo prefeito Rogério Franco em suas redes sociais.





A pasta, que antes só era nomeada como Secretaria da Mulher, foi comandada por duas vezes pela vice-prefeita. Ângela reconhece a importância de ampliar o público e a valorização que deve ter este trabalho em conjunto com a sociedade cotiana.





“Me identifico com essa pasta. Nós nos calamos muitas vezes e esse silêncio é cúmplice da violência. E quando você dá tutela para essa cidade receber uma secretaria de direitos humanos, receber as mulheres ... porque a gente fala em minoria, mas todas as minorias formam a maioria. Portanto, direitos humanos, cidadania e mulher nessa cidade têm voz e vez”, disse.





A Secretaria de Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher estava sendo comandada, desde o início desta gestão, pela secretária adjunta, Olympia Navasques, que se mantém no cargo.