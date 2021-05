Itapevi sanciona lei que garante alojamento noturno em hotel para pessoas em situação de rua

Serviço Social



Foto ilustrativa. Crédito: Jorge Araújo / Fotos públicas









A Prefeitura de Itapevi sancionou no final do mês passado uma lei que garante a contratação de leitos de hotelaria para atender pessoas em situação de rua durante as noites frias de inverno.





Em breve, a administração municipal disse que dará início ao processo de licitação para contratação do serviço. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania será a responsável pela logística da ação.





Segundo a prefeitura, a iniciativa acontece desde agosto de 2020. Na ocasião, o projeto garantiu hospedagem noturna, com direito a leito, banho quente e alimentação para 20 pessoas em situação de rua que aceitaram a oferta do município.





As vagas, de acordo com o executivo, foram disponibilizadas para as pessoas em situação de rua abordadas pela equipe de busca ativa. “Equipes do Centro Pop realizavam a triagem e ofereciam transporte ao hotel. No período da manhã, os albergados voltavam ao centro para atendimento social (higiene, alimentação, atividades socioeducativas e de saúde)”, explicou.