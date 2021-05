Igreja católica em Osasco é alvo de vandalismo

Vandalismo



Quatro imagens de santos foram destruídas pelos vândalos. Um deles ainda chegou a dizer ao pároco que tinha feito aquilo "em nome de Jesus"



Paróquia Nossa Senhora dos Remédios teve imagens religiosas, vasos de flores e banheiros destruídos por vândalos. Foto: Reprodução / Facebook

Uma igreja católica foi vandalizada na noite de segunda-feira (3) na Vila dos Remédios, em Osasco. Quatro imagens de santos da Paróquia Nossa Senhora dos Remédios foram destruídas. Os suspeitos conseguiram fugir e ainda não foram identificados.De acordo com uma postagem no Facebook da paróquia, a igreja foi invadida às 21h30 e os vândalos destruíram sete imagens religiosas, entre elas, a de Nossa Senhora dos Remédios, Nosso Senhor dos Passos, Santa Cecília, Sagrado Coração de Jesus e Santo Ubaldo.Dois padres que moram nos fundos da capela ouviram o barulho. Um deles foi verificar o que ocorria e viu o grupo de jovens correndo por uma porta lateral. O padre seguiu os vândalos e conseguiu alcançar um deles. Um dos vândalos, segundo o G1, disse ao pároco que tinha feito aquilo "em nome de Jesus".A Polícia Militar foi acionada e um boletim de ocorrência deve ser registrado. Apesar da capela ter câmeras de segurança, elas estão em manutenção e fora de funcionamento.Com informações do G1