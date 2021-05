Escola em Cotia é alvo de vandalismo e tentativa de furto; [FOTOS]

Portas, armários e portões da E.M Samuel da Silva Filho, no Mirante da Mata, foram estourados e depredados; preocupado com novos episódios, diretor pede ajuda da comunidade

A Escola Municipal Samuel da Silva Filho, localizada no bairro Mirante da Mata, em Cotia, foi alvo de vandalismo e de tentativa de furto na madrugada desta quinta-feira (6) [Veja as imagens no final da matéria].





Imagens divulgadas pelo diretor da unidade mostram portas e portões estourados e os armários depredados. Segundo André Oliveira, os vândalos ainda destruíram os armários da empresa responsável pela limpeza da escola.





“Hoje, ao chegar na E. M. Samuel da Silva Filho, foi constatado pela direção que a escola foi alvo de tentativa de furto, pois estava com a porta de entrada estourada e aberta, portão de entrada aberto com a fechadura elétrica estourada, portão do pátio com o cadeado estourado e sem corrente e porta de acessibilidade com o dois pontos de chave tetra estourado”, escreveu André em mensagem aos pais dos alunos.





A direção da escola está preocupada com novas tentativas de furto e pede colaboração a comunidade. “Gostaria de alertar a todos, para se presenciarem ou ficarem sabendo de algo nos comunique. Conto com a ajuda de todos, pensando em uma educação melhor para todos”, complementou o diretor.





A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Cotia e aguarda um posicionamento.