Com 2ª dose agendada, idosos aguardam em drive-thru e não conseguem ser vacinados em Cotia

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, governo de SP não enviou novas doses da Coronavac, mas idosos não foram comunicados; vídeo

Foto: Prefeitura de Cotia





Idosos que estavam com a segunda dose da Coronavac agendada para esta sexta-feira (7), em frente a Prefeitura de Cotia, não foram vacinados. A fila do drive-thru estava próxima do IML. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, governo de São Paulo não enviou nova remessa do imunizante (veja a nota no final da reportagem).





Acontece que as pessoas que aguardaram na fila de carros só foram comunicadas de que não havia vacina quando chegavam próximas ao polo de imunização, em frente a prefeitura.





Dona Odete, de 69 anos, teve que esperar por mais de 40 minutos dentro do veículo até chegar a sua vez. Mas quando se aproximou, foi informada por uma funcionária que seria vacinada apenas neste sábado (8). As imagens da discussão foram registradas por sua sobrinha, veja abaixo.









Karolline Lopes, sobrinha de dona Odete, chegou às 9h25 no drive-thru. A fila estava no IML. Ela chegou no polo em frente a prefeitura cerca de 40 minutos depois.





“Estava marcado para às 10h05. Mas quando chegamos lá no polo de vacinação, eles simplesmente avisaram que não tinha vacina. Estão dispensando todo mundo. A fila estava próximo do IML. Não tinha ninguém avisando”, relata.





No vídeo, a funcionária que as atendeu reconhece que deveriam ter mais pessoas avisando os motoristas na fila. No meio da discussão, a servidora disse que a segunda dose da Coronavac será aplicada neste sábado (8), às 14h30.





O QUE DIZ A SECRETARIA DE SAÚDE





Em nota enviada ao Cotia e Cia, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que o município não recebeu a remessa da Coronavac para seguir a aplicação da segunda dose, que estava realmente programada para esta sexta-feira.





A nota diz também que o governo de São Paulo deve entregar mais vacinas ainda hoje.





Sobre a comunicação aos idosos nesta manhã, a secretaria informou que uma colaboradora estava passando e avisando a população sobre essa situação e informando que todos poderão retornar amanhã para receber a segunda dose.





“Salientamos, no entanto, que amanhã, 8, será aplicada a segunda dose apenas naqueles que estavam aprazados para essa sexta, 7”, conclui a nota.





Reportagem: Neto Rossi