Covid-19: Mantendo ritmo atual, vacinação em Cotia só seria finalizada em 2023, projeta estudo

Vacina

Considerando o ritmo atual, a vacinação contra a Covid-19 em Cotia só seria finalizada no dia 9 de maio de 2023. Essa é a projeção de uma plataforma criada por um consórcio de universidades brasileirasO sistema utilizou dados, de até a segunda quinzena de maio, disponibilizados pelo governo federal para obter o ritmo da vacinação em cada cidade. Com isso, projetou quando toda a população já terá recebido todas as doses necessárias do imunizante.De acordo com o estudo, a cidade de Cotia aplica, por dia, 225 doses (da primeira dose), e 183 da segunda.Nos cálculos, foi considerado o ritmo de vacinação dos últimos 30 dias (sempre que ocorre uma nova atualização, o sistema leva em conta os últimos 30 dias passados).Essa previsão é atualizada de acordo com a chegada de novas vacinas, com o aumento ou a diminuição do ritmo de vacinação, além de outros critérios que impactam a aplicação do imunizante, como a falta de insumos (IFA – insumo farmacêutico ativo) para produção de vacinas, número de postos de vacinação e o desejo da população em se vacinar.