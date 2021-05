Cotia imunizou 15,3% da população com a primeira dose da vacina contra Covid-19

Vacina

O município de Cotia atingiu nesta quinta-feira (20) a marca de 38.788 pessoas imunizadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Segundo dados do IBGE, este número corresponde a 15,3% da população da cidade.

A porcentagem de pessoas vacinadas, no entanto, está abaixo da média estadual, que é de 21,6%.Entre os 645 municípios do estado de São Paulo, Cotia ocupa o 599º lugar no ranking de vacinação, de acordo com o portal Vacinômetro, do governo paulista.Das 76.889 doses distribuídas ao município, a Secretaria de Saúde aplicou 58.262, contando a primeira e a segunda dose. Esse número corresponde a 75,7% de aplicação das remessas que já estão na cidade.No ranking de aplicação por doses distribuídas, Cotia está em 610º lugar.