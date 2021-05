Auxílio emergencial 2021: 2ª parcela começa a ser paga no domingo (16); veja calendário

economia

O calendário dos depósitos se mantém de acordo com as datas de nascimento dos beneficiários. Os pagamentos da segunda parcela serão feitos até o dia 16 de junho







A segunda parcela do auxílio emergencial 2021 começa a ser paga neste domingo (16). O calendário dos depósitos se mantém de acordo com as datas de nascimento dos beneficiários.





Neste primeiro momento, vão receber os beneficiários nascidos em janeiro. Os pagamentos da segunda parcela serão feitos até o dia 16 de junho.





Para os beneficiários do Bolsa Família, a segunda parcela começa a ser paga na próxima terça-feira (18). O calendário segue as datas regulares do benefício, a partir do número final do NIS.





Porém, nem todos que receberam a primeira parcela do benefício têm garantia de que vão receber a segunda cota.





Assim como aconteceu com a prorrogação do auxílio emergencial em 2020, a Dataprev fará antes de cada novo pagamento uma nova checagem de dados para saber se quem recebeu alguma parcela continua se enquadrando nos critérios para receber as demais. Confira aqui





Fonte: Caixa Econômica Federal