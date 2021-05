Aposta de Caucaia do Alto fatura mais de 1 milhão na Lotofácil

Três apostadores de Cotia acertaram as 15 dezenas e faturaram o prêmio de R$ 1.029.613,71 no concurso 2224 da Lotofácil. O sorteio ocorreu ontem (7) e os números sorteados foram:A aposta foi realizada na lotérica Prêmio Certo em Caucaia do Alto através de um bolão.