Vereador suplente assume cadeira na Câmara de Cotia

Política

O vereador TIM (PV) já participa nesta semana da sessão ordinária.

Tim (PV) à esquerda e Sérgio Folha (PV) à direita.





O vereador Sérgio Folha (PV) aceitou o convite do prefeito Rogério Franco e assumiu a secretaria de habitação, com isso a Câmara Municipal tem um novo vereador, trata-se do 1º suplente Tim.

Jovino Ribeiro de Freitas Neto, conhecido como Tim, já foi vereador por 8 anos em Cotia mas não conseguiu se reeleger no ano passado, ficando somo suplente do PV.