Mais de 80% dos profissionais da educação de Cotia receberam a 1ª dose da vacina contra a covid, diz Saúde

Vacina



Trabalhadores da educação, com idade a partir dos 47 anos, começaram a ser vacinados em Cotia na segunda-feira (12)



Dados da Secretaria de Saúde de Cotia são desta sexta-feira (16). Foto: Alexandre Rezende / Prefeitura de Cotia









A Secretaria de Saúde de Cotia, por meio da Vigilância Epidemiológica, disse que até sexta-feira (16) 80,3% dos profissionais da educação do município já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19.





A cidade começou a vacinar esses trabalhadores, com idade a partir dos 47 anos, na segunda-feira (12).





De acordo com o governo de São Paulo, são 2.190 trabalhadores da educação com idade a partir de 47 anos que atuam no município. Deste total, 1.760 já foram vacinados com a 1ª dose. Os dados levam em consideração profissionais das redes pública e privada.