Veja como vão funcionar as atividades comerciais em Cotia durante a fase de transição

Pandemia



Nova etapa da quarentena começa neste domingo (18)



Comércios poderão reabrir as portas com horários restritos e ocupação de 25% do espaço. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia





O governo de São Paulo anunciou, nesta sexta-feira (16), a fase de transição, com a permissão da reabertura de atividades comerciais e cultos religiosos a partir deste domingo (18). Segundo o governo, setores de serviços, como restaurantes, bares e academias poderão reabrir com restrições de horários a partir do dia 24 de abril.





Veja abaixo como fica com esta nova etapa:





- Shoppings e lojas de rua podem ter atendimento presencial a partir deste domingo (18), das 11h às 19h, com público limitado a 25% da capacidade total;





- Cultos, missas e outras atividades religiosas coletivas podem ocorrer a partir deste domingo (18), com distanciamento e controle de acesso;





- Restaurantes e lanchonetes podem ter atendimento presencial a partir do dia 24 de abril, das 11h às 19h, com público limitado a 25% da capacidade total;





- Salões de beleza e cabelereiros podem ter atendimento presencial a partir do dia 24 de abril, das 11h às 19h, com público limitado a 25% da capacidade total;





- Cinemas, teatros, museus, eventos e convenções podem funcionar partir do dia 24 de abril, das 11h às 19h, com controle de acesso, público sentado, assentos marcados e público limitado a 25% da capacidade total;





- Academias, clubes e centros esportivos podem funcionar partir do dia 24 de abril, das 7h ás 11h e das 15h às 19h, apenas para atividades físicas individuais agendadas, com público limitado a 25% da capacidade total.