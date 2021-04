Rogério Franco publica decreto que cria feriadão nas repartições públicas na próxima semana

Destaque

Repartições municipais não funcionarão entre os dias 21 e 25 de abril.





O prefeito de Cotia Rogério Franco (PSD) publicou na tarde desta sexta-feira (16) o decreto número 8.904 que suspende o expediente nas repartições públicas municipais nos dias 22 e 23 de abril.





Com isso as repartições municipais não funcionarão do dia 21 até dia 25 de abril. Segundo o decreto "a população não sofrerá prejuízo no seu atendimento, uma vez que as unidades administrativas que prestam serviços públicos essenciais manterão o seu funcionamento normal".





O documento ainda ressalta que a suspensão "não se aplica às unidades cujas atividades não possam sofrer solução de continuidade, podendo, nas demais, a critério dos titulares dos respectivos órgãos, ser instituído plantão, nos casos julgados necessários." completa.