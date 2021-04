SP anuncia fase de transição e flexibiliza reabertura de comércios e cultos religiosos a partir de domingo (18)

Importante

Restaurantes, bares e academias poderão abrir com restrições de horários a partir do dia 24/04; toque de recolher continua valendo das 20H às 5H.

O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (16) a fase de transição do Plano SP, com a permissão da reabertura de atividades comerciais e cultos religiosos a partir deste domingo (18).

Segundo o governo, setores de serviços, como restaurantes, bares e academias poderão reabrir com restrições de horários a partir do dia 24 de abril.

Essa nova etapa tem a previsão de durar duas semanas. Entre as restrições anunciadas, a limitação do público é para até 25% da capacidade total de cada estabelecimento.

O comércio também só poderá funcionar das 11h às 19h. A partir do dia 24, restaurantes, salões de beleza e atividades culturais poderão funcionar no mesmo horário. Já as academias poderão funcionar das 7h às 11h e das 15h às 19h.

O governo decidiu alterar as regras da fase vermelha após o estado registrar leves quedas nas taxas de internação no estado.

Na quarta (14), a taxa de ocupação de UTIs voltadas à doença era de 85,3%, número considerado melhor se comparado há 15 dias, quando a taxa estava em 92,2%.

A fase de transição vai do dia 18 até o dia 30. Uma nova atualização será anunciada em 1° de maio.