Profissionais da educação serão vacinados em Cotia nesta segunda-feira (12); é obrigatório o agendamento

Vacina



Serão vacinados contra a Covid-19 os profissionais com idade a partir de 47 anos, da rede pública e privada; como as doses são limitadas, o agendamento se encerra quando a quantidade se esgotar







Os profissionais da educação, da rede pública e privada, com 47 anos ou mais, serão vacinados contra a Covid-19 em Cotia nesta segunda-feira (12).





Só serão imunizados aqueles que já fizeram o cadastro prévio no site do governo do estado ( http://vacinaja.sp.gov.br/educacao ) e também mediante agendamento no site da prefeitura ( https://cotia.sp.gov.br/agendamento-covid/ ).





A prefeitura explicou que, como as doses são limitadas, o agendamento se encerra quando a quantidade se esgotar. “Novas datas e horários serão liberados à medida que mais imunizantes forem enviados para a cidade”, informou.





A vacinação ocorrerá em três polos: Cotia, Caucaia do Alto e Granja Viana. Serão atendidos os trabalhadores que atuam no ensino básico (desde as creches até o Ensino Médio).





Nesta primeira etapa, serão atendidos professores da educação básica, merendeiras, auxiliar de serviços gerais e faxineiras, secretários da escola, diretores e vice-diretores, professores coordenadores pedagógicos e cuidadores.





De acordo com a orientação estadual, os trabalhadores devem se vacinar na cidade em que trabalham, caso trabalhe em mais do que em um município, poderão escolher onde se imunizar.





No dia da vacinação, o trabalhador deverá apresentar holerite ou carteira de trabalho e a confirmação do cadastrado no Vacina Já - um QR Code que será enviado pelo Governo do Estado com aprovação do cadastro -, além de documento oficial com foto e CPF.





SERVIÇO





Vacinação contra Covid-19 – Trabalhadores da Educação (47+)





Dia 12 de abril





Polos Cotia, Caucaia do Alto e Granja Viana





Obrigatório:





Fazer o cadastro prévio em http://vacinaja.sp.gov.br/educacao





Fazer o agendamento em https://cotia.sp.gov.br/agendamento-covid/





Caso não more em Cotia o endereço informado deverá ser o da escola em que trabalha, pois só será vacinado quem trabalha na educação na cidade de Cotia.





Documentos obrigatórios: apresentar QR Code impresso (enviado pelo Governo do Estado que ficará retido no local da vacinação) | Holerite | Documento oficial com foto e CPF