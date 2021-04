Prefeitura encerra forró clandestino em Itapevi

Itapevi

Agentes da prefeitura de Itapevi encerraram um forró clandestino na noite do último sábado (10) no bairro Jardim Sorocabano. No local havia cerca de 30 pessoas, todas sem máscaras.

Também foi registrado outra cena de aglomeração, pelo segundo final de semana consecutivo, no domingo (11), cerca de 200 pessoas soltavam pipa na Alameda Vicente Cocozza e a grande maioria sem usar máscara. Eles foram dispersados pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Itapevi e fiscais do Departamento de Fiscalização e Posturas.

A Operação Noite Tranquila neste final de semana fiscalizou 17 locais denunciados por promover eventos irregulares ou clandestinos em meio à pandemia, averiguou 140 pessoas, fechou duas tabacarias, duas adegas, aplicou quatro multas por perturbação do sossego e som alto, orientou o encerramento de atividades em oito casas, três chácaras e o sítio com forró irregular, dez motocicletas foram apreendidas e aplicadas 16 multas de trânsito.

As ações da Operação Noite Tranquila acontecem em todos os bairros da cidade sem prévio aviso, com a finalidade de flagrar irregularidades. A operação é realizada pela ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), Canil e ROM (Ronda Ostensiva em Motocicleta) e conta com o apoio das equipes de plantão das corporações envolvidas, da Polícia Militar e do Setor de Fiscalização de Postura do município.

Para denunciar bailes e qualquer tipo de irregularidade em meio à pandemia, a população pode entrar em contato com a GCM (Guarda Civil Municipal) pelos telefones 153 e pelo 190 da Polícia Militar – todos com atendimento 24 horas por dia.

A cidade registrou até o último domingo (11) 414 mortes pelo Covid.