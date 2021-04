Polícia Federal apreende 381 quilos de maconha que tinham como destino Cotia

Polícia

A Polícia Rodoviária Federal prendeu 3 homens na noite desta quarta-feira (07), por estarem transportando 381 quilos de maconha em uma caminhonete roubada. A prisão ocorreu por volta das 20h20, no km 498 da Rodovia Regis Bittencourt, em Cajati-SP.





Os policiais realizavam ronda pela BR 116, quando suspeitaram de uma caminhonete VW/Amarock e um automóvel Renault/Logan, que seguiam em comboio pela rodovia. Com a aproximação da viatura policial, os veículos trocaram de posição e reduziram a velocidade, elevando o nível de supeita.





Os dois veículos foram abordados pela equipe PRF. O Renault/Logan, com placas de Colombo-PR, era conduzido por um homem de 26 anos, tendo como passageiro outro homem, de 27 anos. A caminhonete Amarock, placas de Londrina-PR, era conduzida por um homem de 49 anos,





Ao revistar a caminhonete, a equipe de pronto visualizou um pacote suspeito no banco de trás. Além disso, ao abrir o compartimento de carga, os policiais encontraram grande quantidade de pacotes semelhantes aos que estavam no banco de trás.





Dentro destes pacotes havia a quantidade total de 381,45 quilos de maconha. Ao ser indagado sobre a procedência da droga, o condutor da caminhonete confirmou que estava viajando com os ocupantes do Logan.





Ele disse, também, que pegou o entorpecente em São José dos Pinhais - PR e que levaria para Cotia, recebendo para tanto a quantia de R$ 1500,00. Também disse que já havia recebido um adiantamento em dinheiro, o qual trazia consigo a quantia de R$ 648,00.





Em revista minuciosa aos sinais identificadores da Amarock (chassi e número de motor), os policiais constataram que o veículo abordado não coincidia com a placa ostentada, e em pesquisa aos sistemas policiais, constataram que o veículo havia sido roubado no dia 24 de março deste ano, na cidade de Colombo-PR. No automóvel Logan nenhum ilícito foi encontrado.





A ocorrência foi apresentada na Polícia Civil de Cajati-SP, onde os três indivíduos foram presos em flagrante delito por tráfico de entorpecentes