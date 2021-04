PF prende GCM de Cotia por suspeita de participação em esquema de desvio de dinheiro público na saúde

Segurança Pública

Operação deflagrada nesta manhã teve como alvo as prefeituras de Embu das Artes e Itapecerica da Serra; há indícios de direcionamento na contratação de uma OS e desvio de dinheiro público destinado ao tratamento da Covid-19; PF aponta que GCM chegou a sacar mais de R$ 18 milhões em espécie.





Momento em que a Polícia Federal entrou no condomínio onde o GCM mora, em Vargem Grande Paulista. Foto: Reprodução





A Polícia Federal prendeu temporariamente um agente da Guarda Civil Municipal de Cotia e sua esposa na manhã desta terça-feira (20), durante uma operação que investiga desvios de recursos públicos na área da saúde nos municípios de Embu das Artes e Itapecerica da Serra. As prefeituras de Mauá e Hortolândia também são alvos da operação.





Segundo a PF, o GCM, que não teve o nome revelado, é suspeito de ter sacado em caixas eletrônicos parte do dinheiro da propina do esquema. O valor sacado, segundo a investigação, passa de R$ 18 milhões.





Ao chegar na residência do agente, em um condomínio localizado em Vargem Grande Paulista, a PF disse que ele tentou ocultar um computador na mochila em cima do telhado de sua casa. O GCM, de acordo com a PF, ainda jogou seu celular na casa de um vizinho.





“Isso demonstra o envolvimento desta pessoa e justifica, inclusive, que essa prisão temporária seja convertida em prisão preventiva. Uma pessoa tentando destruir provas que comprovam o envolvimento com essa situação”, disse o delegado da PF, Marcelo Ivo de Carvalho, durante coletiva nesta manhã.