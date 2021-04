Guarda Civil Ambiental resgata filhote de jaguatirica ferida dentro de loteamento em Cotia

Nesta segunda-feira (19/04), a Guarda Civil Ambiental de Cotia recebeu um chamado sobre um animal silvestre ferido dentro de um loteamento. Ao chegar ao local se deparou com um filhote de jaguatirica dentro do empreendimento Terra Nobre Granja Vianna, na altura do km 37 da rodovia Raposo Tavares. O animal estava ferido e precisou ser encaminhado para o Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres (Cemacas), onde passou por avaliação e recebe atendimento veterinário antes de ser solto na mata.





De acordo com a pessoa que entrou em contato com a Guarda Ambiental, o filhote estava à beira de uma rua dentro do loteamento e, pela situação em que se encontrava, parecia ter sido atropelado. A Guarda fez o resgate e conduziu o animal em segurança ao Cemacas.