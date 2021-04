Globo repercute a situação de famílias que não receberam o kit merenda de Cotia neste mês

Destaque



O programa SPTV desta terça-feira (20), da TV Globo, repercutiu o problema vivido por famílias que não receberam a doação do kit merenda da Prefeitura de Cotia neste mês de abril.Cerca de 30 mil alunos da rede municipal de ensino não sabem se receberão as cestas de alimentos neste mês. Conforme mostrado na reportagem, a não entrega do kit afeta diretamente famílias que necessitam de alimentos básicos no dia a dia., o kit merenda de abril ainda não tem data definida para ser entregue. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o município espera concluir a licitação para aquisição das cestas de alimentos., em nota.Na noite desta terça-feira, após repercussão da reportagem do SPTV, o prefeito Rogério Franco usou suas redes sociais para se manifestar sobre o problema. Ele reforçou que,, disse. Uma nova licitação será aberta apenas na próxima segunda-feira (26).