Cotia registrou 406 casos e 18 mortes por Covid-19 nos seis primeiros dias de abril

Destaque



Segundo a Secretaria de Saúde, número de internações nas UTIs do Hospital Regional de Cotia e no Hospital São Camilo reduziu para 75,8%







O município de Cotia já registrou 18 mortes por Covid-19 neste mês. Eram 405 óbitos no dia 1º e, nesta terça-feira (6), já são 423, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.





Das 18 mortes registradas em abril, 12 pessoas tinham menos de 60 anos.





Os registros diários não significam necessariamente que as mortes aconteceram de um dia para outro, mas sim que foram contabilizados no sistema neste período.





Já o número de internações nas UTIs do Hospital Regional de Cotia e no Hospital privado São Camilo, segundo a Saúde, reduziu para 75,8%. Até o dia 1/04 a taxa de ocupação estava em 95,6%. Há 62 pacientes internados, entre casos suspeitos e confirmados, de acordo com o município.





O número de casos confirmados da doença, registrados nesta quinta, saltou para 9.907. Foram 406 casos a mais somente em abril.





O balanço de hoje também aponta que 192 pessoas continuam em isolamento domiciliar aguardando resultado do exame e que, desde o início da pandemia, 9.101 cotianos se recuperaram da infecção.