Cotia aguarda liberação de novas doses para iniciar agendamento de vacinação em profissionais da educação

A Prefeitura de Cotia disse que está aguardando a liberação de novas doses do estado para poder dar início ao agendamento de vacinação contra a Covid-19 em profissionais da educação. No entanto, o cadastro obrigatório no site do governo de São Paulo para esses profissionais está liberado.





Os profissionais da educação, sejam da rede pública ou privada, foram incluídos no grupo prioritário do Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19. A expectativa é a de que, a partir do dia 12 de abril, comecem a ser vacinados os profissionais com idade a partir de 47 anos que atuam do Ensino Básico - desde as creches até o Ensino Médio.





Neste primeiro momento, serão atendidos: professores da educação básica, merendeiras, auxiliar de serviços gerais e faxineiras, secretários da escola, diretores e vice-diretores, professores coordenadores pedagógicos e cuidadores.





Para realizar o cadastro no site do governo, é necessário que os profissionais sigam as orientações, como o envio de holerites e a confirmação do cadastrado por meio de um QR Code que será enviado pelo Governo do Estado. Este código de aprovação do cadastro deverá ser impresso e apresentado no local de vacinação com os documentos pessoais (documento oficial com foto e CPF).