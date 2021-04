Cotia cai no ranking de vacinação contra a Covid-19 e está entre as 7 últimas cidades de todo o estado

Vacina



Município está na 639ª colocação, entre as 645 cidades



Entre as 645 cidades do estado de São Paulo, o município de Cotia está na 639ª colocação no ranking de vacinação contra a Covid-19. Os dados do 'Vacinômetro', do governo paulista, são deste domingo (4).Com 13.457 cotianos vacinados, o percentual atingido foi de 5,3%, levando em consideração a população estimada em 253.608, segundo o IBGE. Os números correspondem a primeira dose.Da região, atrás de Cotia vem Itapevi, que ocupa o 642º lugar, com 11.726 doses aplicadas (4,9%), e Jandira, com 6.125 doses (4,8%), que está na 643ª posição.