Centro Educacional em Cotia entrega ovos de Páscoa para alunos por conta própria

Páscoa



Chocolates foram comprados pelo diretor do C.E José Roberto Maceno, localizado no Mirante da Mata, e os kits confeccionados por funcionários da unidade; são 335 alunos beneficiados



Ação deu início no último dia 15. Foto: Reprodução









A equipe do Centro Educacional (C.E) José Roberto Maceno, do Mirante da Mata, em Cotia, realizou, por conta própria, a entrega de ovos de Páscoa para os 335 alunos da unidade. A ação deu início no último dia 15 e quase todos os pais já retiraram o kit na escola.





Segundo o diretor do C.E, André Vasques, desde 2019 que a unidade já vem realizando a entrega de ovos de chocolate no período de Páscoa. No entanto, este ano, como não houve arrecadação de verba por parte da Associação de Pais e Mestres (APM), o próprio diretor foi quem investiu na compra dos kits.





“Neste ano, como não tivemos a contribuição dos pais e nem as aulas presenciais, resolvi não perder a tradição e eu mesmo, do próprio bolso, agraciei os alunos com a ajuda de professoras, da coordenação e de auxiliares, que fizeram a confecção dos coelhinhos com o material da própria escola”, explica Vasques.





O diretor ressalta que os pais que ainda não foram buscar os kits de Páscoa, podem retirá-los, junto com as atividades, a partir da próxima segunda-feira (26), das 10h às 15h.





OVOS DE PÁSCOA DA PREFEITURA NÃO TÊM DATA DE ENTREGA NAS ESCOLAS





A Prefeitura de Cotia não realizou, até agora, a entrega dos ovos de Páscoa para os cerca de 30 mil alunos da rede municipal de ensino. A gestão Franco começou a arrecadar os chocolates em meados de abril e estava esperando concluí-la para realizar as doações.





Junto com os ovos de Páscoa, a prefeitura iria entregar, no mês de abril, os kits merenda, para facilitar na logística. Mas, segundo o prefeito Rogério Franco, em razão de um ‘problema administrativo’, a licitação do kit merenda não foi concluída.





"Em função de uma questão administrativa, a entrega do kit merenda vai acontecer assim que a licitação que está em andamento estiver concluída. A assistência às famílias vai continuar e, em breve, todos serão avisados para retirada dos kits nas escolas dos seus filhos", disse Franco em suas redes sociais na semana passada.





Em nota, a Secretaria de Educação de Cotia informou que uma nova nova licitação para aquisição das cestas se fez necessária diante da impossibilidade de retomada das atividades presenciais na rede municipal, até o momento, por conta da pandemia da Covid-19.





Por Neto Rossi