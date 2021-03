Importante

Ainda não se sabe o motivo do problema ou mesmo se afeta o mundo todo.

Os aplicativos do Whatsapp e do Instagram sofrem instabilidades na tarde desta sexta-feira (19). O site Downdetector registrou mais de 80 mil notificações de problema entre as 14h30 e 15h.





Por volta das 15 horas o aplicativo do Whatsapp voltou a funcionar, no entanto o Instagram permanecia com problema no acesso.





Não houve nenhum comunicado do Facebook, que é responsável pelos serviços sobre o ocorrido.