Universitário de Cotia faz vaquinha virtual para bancar despesas em curso na USP de Ribeirão Preto (SP)

Estudante de Direito, Wesllen passou com 100% de bolsa em um curso de especialização em ciências criminais e está juntando dinheiro para despesas

Wesllen Souza, 35, morador de Cotia e estudante de Direito da USP. Foto: Reprodução / Arquivo pessoal





O estudante de Direito da USP, Wesllen de Souza, 35, morador de Cotia, está pedindo ajuda financeira para conseguir bancar suas despesas na USP de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Ele conseguiu 100% de bolsa em um curso de especialização em ciências criminais. O valor arrecadado será para sua locomoção e alimentação.





Por meio do site ‘vakinha’, Wesllen pede o valor de R$ 5 mil. Até o momento, já conseguiu mais de R$ 1,4 mil. Clique aqui para colaborar.





O universitário também pede patrocínio de comerciantes locais. Em troca, ele vai imprimir 150 cartazes com o logotipo dos patrocinadores e colá-los na região central de Cotia.





Morador do bairro Mirante da Mata, Wesllen, que já é formado em Ciências Sociais também pela USP, disse que o curso em Ribeirão Preto já iniciou e acontece aos sábados, das 8h às 18h, na modalidade online. A arrecadação financeira, segundo ele, será para garantir as despesas a partir de agosto, quando as aulas devem voltar ao modo presencial.





“O valor do curso é R$ 18 mil. É mil por mês. Mas eu consegui bolsa. Porém, têm os gastos com deslocamento e alimentação. Calculando, vou gastar cerca de R$ 500 por semana. Preciso juntar essa grana até julho”, explica.





Wesllen disse que seus pais estão desempregados e, pelo fato de ser professor temporário, devido à pandemia, não está conseguindo dar muitas aulas em escolas do estado.