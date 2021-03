Temporal com ventania e granizo deixa casas destelhadas em Cotia na tarde desta terça-feira (30)

Destaque



Casas da região central da cidade foram castigadas com a pancada de chuva



Imagens foram enviadas ao Cotia e Cia





O rápido temporal que atingiu a cidade de Cotia na tarde desta terça-feira (30) deixou rastros de destruição. Algumas casas ficaram destelhadas com a forte ventania e com o impacto da chuva de granizo. A chuva durou cerca de 30 minutos.









No Jardim Leonor, telhas quebraram com o impacto das pedras de gelo. O estudante Roginan Castro flagrou o momento da destruição.





“O pessoal daqui estava ajudando a trocar as telhas das casas. Na minha casa chegou a estourar uma telha também. Entrou muita água e pedra de gelo em casa. Quando a chuva parou, o pessoal da vila se reuniu na rua para ajudar a trocar as telhas”, disse.





No Jardim Monte Santo o estrago também foi registrado por moradores. “A casa da minha mãe e do meu vizinho aqui ficaram destelhadas. Estamos aqui agora trocando as telhas. As vigas do meu vizinho voaram com a ventania. As bananeiras do fundo da minha casa não ficaram nenhuma em pé. Caíram todas”, relata o artista plástico, Vavá Oliveira.





A casa do servidor público Rodolfo Garcia, que mora no Jd. Caiapiá, também foi atingida pela tempestade. "O vento levantou o telhado dos dois lados. Deu medo, viu. Aqui é meio alto ... infelizmente, arrancou metade do telhado."





Casa do servidor público Rodolfo Garcia. Foto: Reprodução









A previsão, segundo o site Clima Tempo, é de mais pancadas de chuva na cidade para a noite de hoje.