Supermercado na Raposo Tavares é alvo de arrastão; ninguém ficou ferido

Em nota, o Carrefour afirmou que vai registrar o Boletim de Ocorrência e cooperar com as investigações; arrastão aconteceu na noite desta quarta-feira (17)

Imagens foram gravadas durante o arrastão. Foto: Reprodução





O supermercado Carrefour, localizado no km 17 da Rodovia Raposo Tavares, foi alvo de arrastão na noite desta quarta-feira (17). Foram roubados diversos aparelhos eletrônicos, como celulares e aparelhos de TV. A loja foi imediatamente fechada e as autoridades foram acionadas.





Em nota, a empresa afirmou que vai registrar o Boletim de Ocorrência e cooperar com as investigações. Durante a ação, nenhum cliente ou funcionário ficou ferido.





O caso foi encaminhado ao 75º DP e apresentado no 89º DP.





NOTA DO CARREFOUR





Na noite de 17/03, uma unidade da rede foi alvo de um arrastão, envolvendo o furto de alguns aparelhos eletrônicos. Nenhum cliente ou funcionário ficou ferido. A loja foi imediatamente fechada e as autoridades foram acionadas. A empresa irá registrar um boletim de ocorrência e cooperar com as investigações.