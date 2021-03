Fase emergencial: Comércio em Cotia consegue liminar na Justiça para manter portas abertas

Fase emergencial



Atendimento na Lojas Mel segue normalmente na região central da cidade; confirmação sobre a liminar foi feita pela Prefeitura de Cotia



Lojas Mel, no centro de Cotia, funciona normalmente durante a fase emergencial. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia









A Lojas Mel, localizada no centro de Cotia, está funcionando normalmente durante a fase emergencial do Plano São Paulo. Segundo o decreto do governo estadual, o estabelecimento deveria estar com as portas fechadas.





No entanto, a prefeitura disse ao Cotia e Cia que a loja conseguiu uma liminar na Justiça para seguir normalmente com suas atividades comerciais. A reportagem entrou em contato com a Lojas Mel para ter acesso a uma cópia da liminar, mas não obteve retorno.





A prefeitura também informou que está realizando notificações em comércios que não estão cumprindo com as regras da quarentena. Segundo a administração municipal, a Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo está trabalhando com todo seu efetivo nas ruas.





"Diversas notificações estão sendo realizadas e reuniões com o corpo técnico da Secretaria e comerciantes/empresários que desrespeitam as determinações no que tange à fase vermelha emergencial do Plano SP e decretos municipais", diz a nota do município.