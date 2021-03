Pneu de caminhão estoura após passar em buraco na região central de Cotia

Destaque



Incidente ocorreu nesta quarta-feira (17) na esquina da rua Israel com a avenida Brasil; segundo moradores, diversos caminhões já estouraram os pneus neste mesmo local



Cotia e Cia flagrou o momento do incidente. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia





Por Neto Rossi

O pneu de um caminhão que faz terraplanagem em condomínio estourou na tarde desta quarta-feira (17) após passar em cima de um buraco aberto na esquina da rua Israel com a avenida Brasil, na região central de Cotia. A reportagem doflagrou o momento do incidente.O motorista do caminhão, que se identificou como Charles, disse que estava descendo pela rua Israel para pegar avenida Brasil, mas ao desviar dos carros, acabou passando por cima do buraco., conta.Segundo moradores da região ouvidos pelo, esse tipo de problema já é bastante frequente., disse uma moradora.A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Cotia para relatar o problema e aguarda retorno.