Jornalista estreia ‘Vozes de Cotia’, podcast que reúne poesias, contos e crônicas de autores locais

Sônia Marques reuniu autores da região que narram seus trabalhos ou textos em homenagem a grandes nomes da literatura brasileira. Estreia acontece nesta segunda-feira (8) na web



A jornalista Sônia Marques. Foto: Divulgação













A jornalista Sônia Marques vai estrear nesta segunda-feira (8) o projeto ‘Vozes de Cotia’. Produzido no formato podcast, a iniciativa reúne poesias, crônicas e contos de autores da região, que narram seus trabalhos ou textos em homenagem a grandes nomes da literatura brasileira. Entre os homenageados, está o mais famoso escritor de Cotia: Manoel Batista Cepelos.





O projeto foi contemplado pelo Edital de Premiação Benedito Pereira de Castro – Seu Dito da Congada - lançado pela Secretaria de Cultura e Lazer com recursos da Lei Federal Aldir Blanc. ‘Vozes de Cotia’ é feito por vozes anônimas e famosas da cidade, poetas, escritores, cronistas, contistas, jornalistas, artistas e pessoas comuns.





“A ideia é permitir que a sociedade cotiana conheça e valorize os artistas locais e tenha acesso às obras dos grandes poetas e escritores por meio de uma das tecnologias que mais crescem no mundo [podcast]”, comentou Sônia.





‘Vozes de Cotia’ tem previsão de ter 12 autores locais e 12 de reconhecimento nacional nessa primeira temporada. “Esse é um projeto que pretendo continuar desenvolvendo, vamos buscar outros recursos para isso”, destacou a jornalista.





Segundo ela, em um segundo momento, o projeto também contará com imagens no programa Grito Cultural - uma série de videoreportagens com “fazedores” de Cultura na cidade e de espaços culturais que serão destacados, como as casas bandeiristas e a Igreja Matriz de Cotia. Os vídeos estão em produção, mas as gravações estão interrompidas por conta do agravamento da pandemia.





Tanto os podcasts como os vídeos estarão disponíveis nos canais oficiais do Blog Reconversa e da jornalista Sonia Marques no YouTube, Instagram, Twitter e diversas plataformas de podcasts incluindo o Spotify. Os podcasts também estarão disponíveis em um canal criado exclusivamente para o projeto. Também serão transmitidos na programação da Rádio Max FM Cotia (87,5).





Serviço:

Podcast Vozes de Cotia





Estreia: 8 de março nas principais plataformas de podcast





Onde ouvir

www.reconversa.com.br

facebook.com/reconversa

YouTube.com/soniamarquesreconversa

@soniamarques_jornalista