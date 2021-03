IBGE divulga processo seletivo para contratar mais de 220 pessoas em Cotia

Importante

As oportunidades são de trabalho temporário para Agentes que atuarão no Censo 2021. Inscrições devem ser feitas pela internet

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu processo seletivo para contratação de Agente Censitário Municipal (ACM), Agente Censitário Supervisor (ACS) e Recenseador (REC). São mais de 204 mil vagas temporárias em praticamente todos os municípios brasileiros para realização do Censo 2021. Para os oito municípios que compõem a Área de Itapecerica da Serra, há 1.064 vagas, sendo que 226 são para Cotia, distribuídas em: 3 vagas para ACM, 17 ACS e 206 REC. As inscrições são online de acordo com o calendário estabelecido para cada função [veja abaixo].





Para concorrer a uma vaga de Recenseador (REC) é preciso ter ensino fundamental completo, e para Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS), ensino médio concluído. A remuneração é de R$ 2.100 para ACM e R$ 1.700 para ACS. Recenseador recebe por produtividade. São os recenseadores que visitarão as residências, entrevistando seus moradores e a remuneração é calculada em função da quantidade de residências visitadas e pessoas recenseadas. No hotsite do Censo 2021 ( https://censo2021.ibge.gov.br/ ) haverá um simulador em que os candidatos poderão estimar a remuneração com base nos valores pagos por setor censitário.





Serviço



Inscrições para Recenseador (REC): Até 19 de março



As inscrições devem ser feitas pelo link (



Mais informações: 11 9874-3940 (telefone e whatsapp)



Email:



Taxa de inscrição



ACM e ACS: R$ 39,49

REC: R$ 25,77

As taxas poderão ser pagas pela internet ou em qualquer banco





Prova

18 de abril para ACM e ACS

25 de abril para REC

As provas serão presenciais seguindo os protocolos sanitários de prevenção da Covid-19



Resultado: 27 de maio

Inscrições para Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS): Até 15 de março