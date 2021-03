Em uma semana, internações por Covid-19 aumentam 90% em Cotia

Destaque



O número de pessoas internadas com sintomas da Covid-19 em Cotia aumentou 90% em uma semana. No dia 2 de março, eram 33 pacientes internados e hoje já são 63, segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (9).





Ainda segundo o boletim da Secretaria Municipal de Saúde, o número de mortes causadas pela doença saltou para 318 – 19 a mais em uma semana.





De acordo com a Saúde, hoje são 8.398 casos confirmados de infecções no município desde o início da pandemia. Esse número representa uma alta de 240 casos no mesmo período.