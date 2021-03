Destaque

Apesar disso, muitos estabelecimentos que vendem Zona Azul estão fechados.

Diferente do que ocorreu em março do ano passado quando a pandemia se iniciou, a Zona Azul de Cotia continua em funcionamento, mesmo a cidade estando na fase vermelha do Plano São Paulo.

O problema é que vários estabelecimentos que regularizam e vendem créditos da Zona Azul estão fechados por conta da fase em que a cidade se encontra.