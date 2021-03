Cotia vacinou 1.100 idosos contra a Covid-19 nesta terça-feira

Vacina

De acordo com a Secretaria, à medida que novas doses forem enviadas pelo Governo do Estado/União, novas ações serão programadas.





Durante toda a manhã desta terça-feira (2/03), a Secretaria de Saúde de Cotia realizou a vacinação contra Covid-19 em mais de 1.100 idosos com idade a partir de 80 anos. Foram montados dois polos de vacinação: um em Cotia e outro em Caucaia do Alto para administrar a primeira dose em mais esta faixa etária contemplada pela campanha de imunização. De acordo com a Secretaria, à medida que novas doses forem enviadas pelo Governo do Estado/União, novas ações serão programadas.





Como vem acontecendo desde o início da vacinação, Cotia montou uma estrutura para atendimento no sistema drive thru e pedestres. E foi exatamente entre os pedestres que esteve Rolando Boldrin. O ator, cantor, compositor e apresentador do Programa Sr. Brasil, da TV Cultura, de 84 anos, passou pelo polo de vacinação em Cotia e recebeu a primeira dose. “Fiquei na fila como todo mundo deve ficar. Mas este sacrifício vale a pena, pois é a única esperança que a gente tem de sair dessa crise”, comentou Boldrin.





Ainda nesta semana, a Secretaria de Saúde de Cotia administrará a segunda dose do imunizante em trabalhadores da saúde (4/03) e nos idosos com idade a partir de 90 anos (5/03). Estes públicos deverão apresentar o comprovante de que receberam a primeira dose em Cotia, nos dias 4 e 5/02, respectivamente. No dia 5 os trabalhadores de saúde que tomaram a primeira dose em Cotia, no dia 4/02, poderão receber a 2ª dose.





Site para pré-cadastro agiliza campanha de vacinação

O Governo de São Paulo lançou um site específico ( www.vacinaja.sp.gov.br ) para que todas as pessoas que estejam aptas a receber a vacina contra a Covid-19 possam preencher os seus dados e garantir um atendimento mais rápido nos locais de vacinação. O pré-cadastro não é agendamento de vacina e não significa que se a pessoa o fizer já pode ir a um polo de vacinação. Este documento serve para facilitar a localização da pessoa no sistema e dispensa a necessidade de inserir novamente todos os dados da pessoa vacinada.





O pré-cadastro não é obrigatório, mas é recomendado. Para receber a vacina é importante que as pessoas acompanhem o cronograma de vacinação e compareça a um dos polos apenas quando fizer parte do público que está sendo imunizado.