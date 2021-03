Campanha de castração de cães e gatos segue suspensa em Cotia

Destaque





A Secretaria de Saúde de Cotia segue com a suspensão da Campanha de Castração Gratuita de Cães e Gatos. A medida, segundo a secretaria, é para evitar o risco de exposição e contaminação pelo coronavírus.





O Departamento de Zoonoses disse que aguarda deliberação sobre a retomada da ação que atende mais de 3,6 mil animais por ano com a esterilização.





De acordo com o departamento, assim que for possível a retomada segura da campanha, todas as informações serão divulgadas no site da Prefeitura de Cotia.