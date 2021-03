Policial salva bebê engasgada com leite materno em Cotia

Destaque

Caso aconteceu no último final de semana.

Na madrugada do último domingo (21), os policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária receberam, na Base Operacional de Cotia na altura do KM 35 da rodovia Raposo Tavares, uma senhora solicitando socorro, pois sua filha, de apenas 1 mês de idade, estava engasgada com leite materno.





De imediato, o Policial Militar Jackson Silva Oliveira, apoiado pelos soldados Aguiar e Leandro, realizou a manobra de Heimlich e conseguiu desengasgá-la.





Em entrevista ao Wediário, o PM disse que foi a primeira vez em que atuou em uma situação como essa "É uma sensação muito boa, especialmente por ver o reconhecimento dos pais que confiaram em mim” disse.





