Prefeitura de Cotia é criticada após realizar serviço de pavimentação no SP II; advogado não vê ilegalidade

Prefeitura também se posicionou e disse que executa a pavimentação de vias por meio de uma parceria com a iniciativa privada dentro de loteamentos.

Vídeo mostra instalação de lombada e serviço de pavimentação asfáltica dentro do loteamento



Por Neto Rossi e Rudney Oliveira





Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma equipe da Secretaria de Obras de Cotia realizando um serviço de pavimentação asfáltica e a instalação de uma lombada dentro do loteamento São Paulo II, na região da Granja Viana.As imagens repercutiram negativamente e internautas criticaram a atuação da prefeitura, uma vez que, segundo eles, há muitos bairros na cidade necessitando deste tipo de serviço.Para o advogado Marcus Borges, como o serviço tratou-se de uma instalação de lombada, não há ilegalidade aparente., avalia, observando, ainda, queEm nota, a Prefeitura de Cotia informou que o São Paulo II não é um condomínio privado constituído e que no local, assim como já aconteceu em diversas regiões da cidade, executa a pavimentação de vias por meio de uma parceria com a iniciativa privada., disse.