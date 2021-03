Após repercussão negativa, Cotia implanta sistema de agendamento de vacinação contra a Covid-19

Vacina

A partir de agora, idosos que estiverem dentro da faixa etária preconizada deverão fazer o agendamento da 1ª dose no site da prefeitura; nesta semana, pessoas com mais de 75 anos enfrentaram filas e aglomerações para receber o imunizante Foto: Prefeitura de Cotia









A Prefeitura de Cotia implantou um sistema de agendamento para a Campanha de Vacinação contra a Covid-19. A partir de agora, os idosos que estiverem dentro da faixa etária preconizada (que será divulgada pelo governo municipal) deverão fazer o agendamento da 1ª dose no site https://cotia.sp.gov.br/agendamento-covid/. Não serão vacinadas as pessoas que não tiverem feito o agendamento





O sistema, segundo a prefeitura, vai gerar um protocolo com data e horário da vacinação. Mesmo com o agendamento realizado, no dia da aplicação será necessário apresentar documento oficial com foto, CPF, protocolo de agendamento e comprovante de endereço.





As vagas serão disponibilizadas no sistema para agendamento à medida que o município receber as doses do Governo do Estado. De acordo com a Secretaria de Saúde, é importante que a pessoa compareça ao local de vacinação com pelo menos cinco minutos de antecedência e respeite as orientações de distanciamento. Haverá a possibilidade de vacinação no drive-thru (sem sair do carro) ou pedestre (ao lado do drive).





“O agendamento deve ser feito apenas para a 1ª dose, uma vez que a 2ª é agendada pelo profissional de saúde no momento da vacinação. E no dia da segunda aplicação será obrigatório apresentar o comprovante de que recebeu a 1ª dose no município de Cotia”, explicou a prefeitura.





MUDANÇA APÓS REPERCUSSÃO NEGATIVA





(RELEMBRE AQUI). A mudança com o sistema de vacinação na cidade ocorre após a má repercussão nos veículos de comunicação e nas redes sociais





Nesta semana, a distribuição de senhas para a imunização de idosos com idade a partir dos 75 anos durou cerca de duas horas, fazendo com que muitos deles, que esperaram por horas na fila, voltassem para a casa sem receber a dose.





Foram 700 senhas distribuídas na cidade onde há 2.200 pessoas com idade a partir dos 75 anos.





Sem comentar o caso, o prefeito Rogério Franco disse apenas que a medida foi adotada “em função do aumento de demanda por conta da redução da faixa etária atendida”. “O cronograma chegou a uma faixa etária em que temos mais pessoas, com este sistema, dirimimos a questão da fila e organizamos o agendamento em função das doses que tivermos disponíveis”, disse.





Franco também informou que a cidade está inserida em um consórcio nacional de municípios e fará a aquisição de cerca de 300 mil doses de vacina. “Serão adquiridas doses aprovadas pela Anvisa para acelerarmos a campanha de imunização. Não temos conseguido ir mais rápido com a campanha por conta da quantidade baixa de doses que temos recebido do Governo do Estado/União”, completou.





Informações sobre a faixa etária que está sendo atendida pela campanha de vacinação contra a Covid-19 poderão ser consultadas em www.cotia.sp.gov.br. Também será disponibilizada uma central telefônica de agendamento para quem não conseguir fazer o agendamento pela internet, basta entrar em contato pelos números 4614-1105, 4616-0378, 4616-5203 ou 4614-5176, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, e passar as informações solicitadas, como CPF e RG.