Voo com quase 9 milhões de doses da vacina do Butantan chega a SP nesta quarta-feira (10)

Vacina

A aeronave decolou de Pequim à 1h (horário de Brasília) desta terça (9) e traz o segundo carregamento de 2021 da matéria-prima fornecida pela biofarmacêutica Sinovac

Foto: Divulgação / Governo de SP



Um voo com 5,6 mil litros de IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) para a produção local de mais 8,7 milhões de vacinas contra a covid-19 pelo Instituto Butantan está a caminho do Brasil e chegará em São Paulo ainda na manhã desta quarta-feira (10), informou o governo.





A aeronave decolou de Pequim à 1h (horário de Brasília) desta terça (9) e traz o segundo carregamento de 2021 da matéria-prima fornecida pela biofarmacêutica Sinovac, parceira internacional do Butantan.





Segundo o governo, a carga desembarca no aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Na sequência, a matéria-prima será transportada em caminhões refrigerados até a sede do Butantan, na capital, onde as vacinas são envasadas, embaladas e rotuladas para distribuição ao SUS.





No último dia 3, o Governo de São Paulo e o Butantan receberam um lote inicial de 5,4 mil litros de IFA. A matéria-prima já está sendo usada na produção de 8,6 milhões de doses que estarão prontas para imunizar a população no final de fevereiro. Já o lote desta semana será usado em doses que começam a ser distribuídas no início de março.