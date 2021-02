Vereador quer que professores sejam incluídos no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19 em Cotia

Vacina

Indicação do vereador Dr. Castor Andrade foi apresentada nesta terça-feira (9) durante sessão da câmara municipal.

Crédito: Freepick / Imagem ilustrativa





O vereador Dr Castor Andrade apresentou durante a sessão da Câmara de Cotia desta terça-feira (9) a indicação 15/2021, que pede a inclusão de professores no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19 no município.





“Indico ao senhor prefeito a necessidade de, através do setor competente, com o objetivo de incluir profissionais da educação (professores e funcionários que trabalham nas escolas) no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19 no município de Cotia”, diz trecho do documento.





A inclusão se faz necessária, segundo Castor, diante da retomada das aulas presenciais da rede municipal de ensino, prevista para o dia 1º de março. “Esses profissionais precisam ter a segurança para desempenhar suas atividades da melhor maneira possível aos nossos alunos”, acrescenta.





A medida solicitada, ainda conforme o documento, visa também “melhorar a qualidade de vida das pessoas saúde e bem-estar no ambiente de trabalho”.