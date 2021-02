Rogério Franco volta atrás e restabelece ponto facultativo no carnaval em Cotia

Destaque

Com a mudança, não haverá expediente nas repartições públicas municipais no carnaval.

No último dia 3 de fevereiro o prefeito de Cotia Rogério Franco (PSD) revogou os pontos facultativos do carnaval em 2021, porém nesta sexta-feira (12) o chefe do executivo voltou atrás e restabeleceu ponto facultativo nos dias 15 e 16, além do dia 17 até as 12 horas.

Com a mudança, nas referidas datas, não haverá expediente nas repartições públicas municipais. A mudança vai contra a recomendação do governo do estado.





O decreto que restabeleceu os pontos facultativos não explica o motivo da mudança.