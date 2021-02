Prefeitura implanta semáforo em avenida no centro de Cotia

Trânsito

Medida visa melhorar o fluxo de pedestres na região central.





A Prefeitura de Cotia, concluiu a fase de testes da instalação de um semáforo na travessia de pedestres na Rua Senador Feijó, altura do número 374, com a Avenida Professor José Barreto, altura do 55, no centro. Nas últimas semanas, o projeto foi acompanhado por agentes de trânsito e, de acordo com a necessidade observada, foram realizados todos os ajustes e as adaptações necessárias para o bom funcionamento do sistema semafórico.





“A região central de Cotia tem um fluxo muito grande de veículos e de pedestres, à medida que este fluxo vai aumentando, cresce a necessidade de mais dispositivos para a segurança de todos”, explicou o secretário de Transportes de Mobilidade, Joaquim Brechó. Ainda de acordo com o secretário, as manutenções no sistema semafórico do município, bem como as adequações necessárias, são realizadas mensalmente.





Os semáforos amarelo piscante em frente à UPA do Atalaia e em frente ao Pronto Atendimento de Caucaia do Alto também passaram por reparo e voltaram a funcionar normalmente. Este tipo de semáforo serve para advertir o motorista sobre uma situação perigosa e a instalação em frente aos dois equipamentos de saúde ajudam a alertar sobre a entrada e saída de ambulâncias.