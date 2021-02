No limite entre Vargem Grande e Itapevi, policiais flagram desmatamento ilegal

Nesta segunda-feira (8), agentes do Setor de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Itapevi flagraram um desmatamento ilegal na região da Chácara Monte Serrat já na divisa entre Itapevi e Vargem Grande Paulista.

A denúncia foi realizada por moradores, os servidores municipais pediram apoio da Polícia Militar Ambiental para auxiliar na ocorrência numa Área de Proteção Ambiental (APP), localizada na Estrada da Cruz Grande, na altura do número 5.100.





Ao chegarem no local, os fiscais e policiais militares surpreenderam a máquina retroescavadeira em funcionamento, que posteriormente foi apreendida e levada à delegacia.





Durante a abordagem, o infrator colaborou com a ação e disponibilizou um caminhão prancha para levar a retroescavadeira. No entanto, a caminho do distrito policial, o motorista do caminhão tentou fugir das equipes. Neste momento, os policiais solicitaram apoio policial do 20º Batalhão da Polícia Militar, em Barueri.





Após realizado o cerco, os militares conseguiram deter o motorista, que resistiu à prisão e precisou ser algemado. De acordo ainda com os policiais, durante o percurso, o infrator ainda cometeu direção perigosa, colocando em risco a vida de pedestres no trajeto.





No registro da ocorrência, o delegado elaborou o Termo Circunstanciado de intervenção em área de proteção ambiental e determinou a apreensão da retroescavadeira.





O Setor de Fiscalização de Posturas de Itapevi solicitou levantamento da área para o setor de topografia da Secretaria de Desenvolvimento Urbano para lavrar multa referente ao parcelamento irregular do solo, uma vez que por tratar-se de um local afastado.





Para denunciar casos de irregularidades, o cidadão pode entrar em contato de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi) pelo telefone 4143-7600.