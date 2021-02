Funcionária da Secretaria de Educação de Cotia, Marinei morre aos 53 anos vítima da Covid-19

Destaque

Amigos e familiares de Mari, como era chamada, manifestaram palavras de carinho e recordações nas redes sociais.





A recepcionista da Secretaria de Educação de Cotia, Marinei Rodrigues Silveira, de 53 anos, morreu nesta sexta-feira (5) em decorrência da Covid-19.





Nas redes sociais, amigos, familiares e autoridades do município manifestaram seus sentimentos.





"Hoje, o dia amanheceu mais triste com a notícia da morte da nossa Mari. Grande amiga, de sorriso largo! A generosidade em pessoa, mais uma vítima da Covid. Que seja acolhida pelos anjos de luz com o mesmo sorriso com que sempre nos recebeu. " disse a vice-prefeita, Ângela Maluf.





Também nas redes sociais, Márcio Rodrigues Silveira, irmão de Marinei, deixou sua manifestação de carinho e saudade. “Acabou de falecer (devido a esse vírus que muitos insistem em não acreditar) eternamente em meu coração. Uma pessoa alegre de bom coração."





"Alegre, sorridente, pessoa maravilhosa que transmitia uma energia boa ao seu redor. Amiga, que Deus te receba com muita luz e te acolha em Seus braços. Meus sentimentos a todos os familiares e amigos." disse Márcia Buava Ribeiro, funcionária da Educação de Cotia.





O ex-secretário de educação de Cotia Marcos Martinez lembrou com muito carinho da adolescência de Mari "Estudamos na escola Batista Cepelos no final da década de 70 e início de 80 . Marinei e sua irmã Márcia, eram as meninas mais elegantes do Batista. Estavam Sempre Juntas. Adolescentes, elas andavam na estética e maquiadas. Vaidosas. Boas lembranças. A mãe era cuidadosa e presente, sempre ia buscá-las na porta da escola. Quando nos encontrávamos e lembrávamos do tempo de escola, era só risada. Deus, a Marinei está chegando, reserva a ela o melhor lugar no céu. Quem sou eu para aconselha-lo, mas o senhor não vai se arrepender" homenageou.